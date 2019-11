Der Christbaum auf dem Waltherplatz steht

Die 20 Meter hohe Tanne wurde von der Autonomen Provinz Bozen durch die Agentur Landesdomäne zur Verfügung gestellt und wurde aus dem Ahrntal, genauer gesagt von Mühlen in Taufers, nach Bozen gebracht. Aufgestellt wurde der Christbaum in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei Bozen.





Die Dekoration des Weihachtbaumes wird auch in diesem Jahr von der Stiftung Gräfin Lene Thun gestellt: viele kleine Kunstwerke aus Ton werden den Baum schmücken. Sie tragen die Hoffnungen und Träume der jungen Patienten aus den Krankenhausstationen, in denen die Stiftung Lene Thun kreative Keramiktherapiestunden anbietet. Dazu kommen noch 1300 Lichter, welche am 28. November zur Eröffnung der 29. Ausgabe, zum 1. Mal leuchten werden.Mit der Ankunft des Christbaums beginnen auch die Aufbauarbeiten für den Bozner Christkindlmarkt.

