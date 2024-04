Der Frühsommer kommt zurück – und mit ihm der Saharastaub

Am Feiertag kann es am Nachmittag regnen

Der Kälteeinbruch ist überstanden und der Frühsommer kehrt zurück, weiß Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin . Am heutigen Mittwoch wird es bis zu 25 Grad warm und die Sonne zeigt sich im ganzen Land. „Die warme Luft aus Nordafrika, die uns gerade erreicht, bringt auch Saharastaub mit sich“, sagt Peterlin. Dieser färbe den Himmel im Land teils milchig. Morgen bleibt es angenehm warm. Es können sich ein paar harmlose Wolken zeigen.Zum Feiertag (Tag der Arbeit) am Mittwoch wird es wieder etwas wechselhafter: Vereinzelte Regenschauer sind am Nachmittag möglich. „Am Donnerstag häufen sich die Niederschläge und es kann im ganzen Land nass werden“, sagt der Landeswettermeteorologe. Die Temperaturen fallen am Mittwoch und Donnerstag wieder um ein paar Grad und der Saharastaub zieht sich zurück. „Mit einem richtigen Kälteeinbruch ist jedoch nicht zu rechnen.“