Der Run auf den 500-Euro-Entlastungsbonus

Server-Problem beim KVW seit Mittwoch

„Ich gehe davon aus, dass wir den ersten Tag mit 1000 bis 2000 Ansuchen abschließen werden“, teilte Deeg auf Anfrage mit.Auch bei den Patronaten herrscht reges Interesse an Terminen. Allerdings muss man sich dort noch etwas gedulden. „Wir fangen am Montag, 5. Dezember, an“, sagt ASGB-Chef Tony Tschenett. „Wir wussten nicht, ob das Programm gleich funktioniert. In der Vergangenheit gab es bei den Programmen des Landes oft Schwierigkeiten.“ Genug Zeit bleibt auf jeden Fall: Ansuchen um den Bonus können bis 31. März gestellt werden.Auch beim KVW (Patronat ACLI) startet man ab 5. Dezember mit den Terminen für die Ansuchen um den Entlastungsbons. Seit Mittwoch gab es aber ein größeres Serverproblem – dieses konnte bis gestern Nachmittag noch nicht gelöst werden. Der Server ist ausgefallen, berichtet der KVW-Geschäftsführer Werner Atz. Es handle sich um keinen Hacker-Angriff und es habe auch keinen Virus gegeben ( STOL hat berichtet ).Da diese Woche keine Termine für den Entlastungsbonus von 500 Euro geplant waren, mussten auch keine abgesagt werden. Abgesagt werden mussten hingegen Termine für die ISEE- oder EEVE-Erklärung. Beim KVW wurde gestern mit tragbaren Laptops gearbeitet. „Einige Anträge konnten wir weiterleiten, aber nicht die gesamte Palette, die wir anbieten“, berichtet Patronats-Direktorin Elisabeth Scherlin. Atz zeigte sich gestern zuversichtlich, dass das Problem bald gelöst wird – spätestens heute.Wer selbst – ohne Hilfe des Patronats – online um den Bonus ansuchen will, benötigt dafür entweder SPID, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte. Informationen und den Link zur Online-Beantragung gibt es im Portal Dienstleistungen auf der Webseite des Landes Südtirol oder auf den Webseiten zum Entlastungspaket des Landes.