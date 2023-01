Der Winter ist zurück: Schnee auf den Bergen und in einigen Tälern

Schnee und Regen auch am Montag

Nach einer trockenen und milden Wetterphase zum Beginn des neuen Jahres, ist in den höheren Lagen der Winter zurück. In weiten Teilen Südtirols sind am heutigen Montag die Berghänge in ein weißes Kleid gehüllt.„Auf den Bergen sind 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee gefallen, weniger nur im oberen Vinschgau. Auch manche Täler erwachen heute wieder in weiß, von Mals über Brixen bis Gröden“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Dass es bis in die Tallagen geschneit hat, lag laut Florian Schmalzl von „Florians Wetterseite“ am Effekt der Niederschlagsabkühlung, der für ein Absinken der Schneefallgrenze gesorgt hat. Dabei wird der Umgebung beim Schmelzen der niederfallenden Schneeflocken Wärme entzogen. Dadurch kühlen sich die Luftmasse ab und die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen.Landesmeteorologe Dieter Peterlin teilt einige frische Neuschneemengen der vergangenen Stunden mit: In Prettau sind 17 Zentimeter Neuschnee gefallen, 16 Zentimeter sind es in Pens. 12 Zentimeter werden in Rein in Taufers gemessen, 10 Zentimeter in Innerratschings. In Pfelders und Astfeld liegen 7 Zentimeter Schnee , 2 Zentimeter Terenten und Bruneck.Am Montagvormittag ziehen mit einer Kaltfront vom Obervinschgau her weitere Regen- und Schneeschauer durch Südtirol. Vor allem oberhalb von 600 bis 1000 Metern kann es kurzzeitig stark schneien, zudem frischt der Wind auf.Der Nachmittag verläuft hingegen meist trocken, außer in den Dolomiten, dort bleibt es länger unbeständig. Im Norden Südtirols wird es föhnig. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad Celsius.Am Dienstag setzt sich dann wieder vermehrt die Sonne durch. Die meisten Wolken halten sich am Alpenhauptkamm, wo es am Vormittag noch ein paar Schneeschauer gibt. In vielen Tälern weht Nordwind.