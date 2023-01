Der Winter klopft wieder ein wenig an die Tür

Teilweise über 10 Zentimeter Neuschnee

Schneefallgrenze sinkt

Dieser Tage verändert sich jedoch die Wetterlage, so war die erste Kaltfront bereits gestern Abend spürbar. Und es wird immer winterlicher: „In Südtirol gibt es jeden Tag eine kleine Kaltfront mit etwas Schnee“, so der Meteorologe.In weiten Teilen des Landes ist es frostig, auf den Straßen herrscht Glättegefahr. Die Temperaturen lagen heute morgen in zahlreichen Ortschaften unter dem Gefrierpunkt: In Bozen bei minus 2 Grad Celsius, in Meran bei minus 1 Grad Celsius. In Sterzing wurden minus 7 Grad gemessen und in Pens blieb das Thermometer bei minus 13 Grad Celsius stehen.Bereits in der Nacht sind gebietsweise über 10 Zentimeter Schnee gefallen sein, die Schneefallgrenze lag zwischen 1000 und 600 Metern über dem Meeresspiegel.Hier einige Neuschneestände von Montagfrüh: 13 Zentimeter in Terenten, 9 Zentimeter in St. Magdalena (Gsies), 6 Zentimeter in Bruneck und Rein in Taufers und 5 Zentimeter in Deutschnofen.Am heutigen Montagnachmittag und Abend dürfte eine noch kleinere Front wieder stellenweise Schnee bringen, allerdings noch weniger als am Vortag: „Maximal 5 Zentimeter“ und annähernd dieselbe Schneefallgrenze wie am Sonntag, schreibt Peterlin.Interessanter werde es dann erst mit der dritten Kaltfront von Dienstag auf Mittwoch, „denn sie ist etwas stärker und die Schneefallgrenze liegt tiefer“, so die Vorhersage des Landesmeteorologen.