Deshalb warten heute Hunderte Kinder und Jugendliche vergebens auf den Schülerbus

Südtirols Schüler sind einmal mehr Vorreiter. Nirgendwo sonst in Italien beginnt das neue Schuljahr so früh wie hierzulande. Für Hunderte Kinder und ihre Eltern beginnt der heutige erste Schultag aber ärgerlich: Sie warten vergebens auf den Schülerbus.

Viele Familien, vor allem jene aus abgelegenen Orten, stehen am heutigen ersten Schultag mit dem Rücken an der Wand, weil es keinen Schülerbus gibt, der ihre Kinder in die Schule fährt. - Foto: © Shutterstock / shutterstock