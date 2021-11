Die 2G-Regel ist da! Das ändert sich für Südtirol

Ungeimpfte müssen draußen bleiben! Ab 6. Dezember gilt in Italien die 2G-Regel, damit haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt etwa zu Bars und Aufstiegsanlagen. Dazu kommt die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Auch in Südtirol wird sich daher vieles in Alltag, Arbeitswelt und Freizeit ändern. Hier eine erste Einschätzung. + Von Barbara Varesco