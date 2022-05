Die Eisheiligen haben Verspätung

Ungewöhnlich, so die Landesmeteorologen Dieter Peterlin und Philipp Tartarotti, seien dagegen die sommerlichen Temperaturen vor dem Kälteeinbruch gewesen. „Die machen den Temperatursturz dann natürlich viel größer“, so Peterlin.In den höheren Südtiroler Tälern sanken jedenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag die Temperaturen teils deutlich unter die 0-Grad-Celsius-Grenze. Besonders kalt war es dabei in Rein in Taufers mit minus 1,5 Grad – gemessen in den frühen Morgenstunden (zwischen 2 und 4 Uhr Früh).Ein weiterer Kältepol war gestern in der Früh auch Prettau mit minus 1,4 Grad. Auf minus 1,1 Grad Celsius fielen gestern Früh die Temperaturen in St. Jakob/Pfitsch. „Nichts Ungewöhnliches, nur ungewohnt. Das sind die typischen Kaltlufteinbrüche die im Volksmund als ,Eisheilige‘ bezeichnet werden. Sie sind selten pünktlich, sondern treten irgendwann im Mai auf, in diesem Jahr eben erst am Ende des Monats“, erklärt Peterlin.Damit sollte der Kältespuk dann aber auch vorbei sein. Schon in der Nacht auf heute waren die Temperaturen zwar noch kalt (in den höheren Tälern sanken sie bis auf 1 bis 2 Grad), aber mit Frostnächten ist nicht mehr zu rechnen, sagt Tartarotti.