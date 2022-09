Die letzte Visitenkarte eines Menschen

Das Sterbebildchen von Ururgroßvater Schwemberger hat Christine Schwemberger über 3 Jahre lang gesucht. - Foto: © Christine Schwemberger

„ Wenn aber online viele Leute zusammenarbeiten, dann kann es sein, dass das man sein Bild schnell kriegt und gar nicht lange suchen muss. ” — Christine Schwemberger

Sterbebild von Urgroßvater Peter Schwemberger von 1926. - Foto: © Christine Schwemberger

Mit dem Suchfenster oben auf der linken Seite der Webseite lässt sich mit verschiedenen Suchbegriffen wie beispielsweise „1935 Matrei in Osttirol“ nach verschiedenen Sterbebildern fanden. - Foto: © Christine Schwemberger

„ Wenn man aber was draufschreiben will, dann kann man das ja auch ausführlich machen. ” — Christine Schwemberger

„Für mich war es persönlich einfach wichtig, dass viel über den Menschen darauf steht. “ – Christine Schwemberger. - Foto: © Christine Schwemberger

Christine Schwemberger: Ein Sterbebild ist heute eine Erinnerung. Die alten Bildchen sind die Bitte um ein Gebet, deshalb sind sie oft in den Gebetbüchern zu finden. Vor 1970 gab es den Ablass. Da stand dann zum Beispiel „Mein Jesus Barmherzigkeit 100 Tage“. Die 100 Tage waren also der Zeitraum, den ein Verstorbener weniger lang im Fegefeuer verbringen muss. Deshalb war früher ein Sterbebild auch so wichtig, da man wollte, dass der Verstorbene bald in den Himmel kommt und dafür hat man dann schon mal ein Jahresgehalt ausgegeben.Als dann 1990 Drucker erschwinglicher waren, haben die Bestatter im tirolerischen Raum angefangen, „Erinnerungsbildchen“ zu drucken und so ist heutzutage eine Beerdigung ohne Bildchen nicht mehr vorstellbar. Die „Parte“ ist eine Bekanntmachung meiner Trauer, das Bildchen eine Erinnerung.Schwemberger: Bei mir hat es angefangen, als ich in einem Testament gelesen habe, dass Geld für eine Druckerei und Fotografen ausgegeben wurde. Mein Ururgroßvater wurde ermordet und ich wollte gerne wissen, wie er ausgesehen hat. Ich habe viel Zeit und Geld investiert und habe sein Sterbebild dann nach 3 Jahren in der Sammlung Wassermann in Niederdorf gefunden. Dabei habe ich mir gedacht: Wenn jeder so viel Zeit investieren muss, ist das hochgerechnet echt viel Zeit. Es wäre doch viel einfacher, wenn man das online stellen würde.Ein paar Bildchen hatte ich ja schon, aber als ich Herrn Bruno Kaser von der Bibliothek in Brixen getroffen habe, der mit 5000 bereits digitalisierten Bildern schon eine ziemlich große Sammlung hatte, das war die Initialzündung. Mit zusammengenommen 10.000 Bildern kann man schon online gehen – das ist schon eine Zahl! Von da an ist es zum Selbstläufer geworden.Schwemberger: Hobby ist es irgendwie keines mehr, also dann schon eher Mission. Es steckt einfach schon zu viel Arbeit drin. Ein Hobby kann man lassen, aber das geht hier für mich nicht mehr. Damals habe ich nicht gewusst, dass es so groß wird und ich war mit den 10.000 Bildern schon beeindruckt, aber jetzt sind es wieder wesentlich mehr geworden. Auch gerade weil so viele Leute zuarbeiten und neben den größeren Sammlungen, die ich selber einscannen darf, werden auch viele Scans geschickt.Schwemberger: Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt immer davon ab, was die Leute so schicken. Manchmal bekomme ich in einer Woche 10 oder 800, von denen fast alle „neu“ sind. Also neu im Sinne von noch nicht bereits in der Sammlung drin. Das muss ich kontrollieren und so habe ich in Wirklichkeit wahrscheinlich schon eine halbe Million bearbeitet. Jeden Sonntagabend stell ich alles online, was reinkommt. Da finde ich schon irgendwo die Zeit, weil ich das ja gern mache.Dass ich Bildchen mit der Post bekomme, kommt eher selten vor. Ich sammle eigentlich keine Sterbebilder in echt und bin damit ein ganz seltsamer Sammler. Aber ich brauche das so nicht, ich mache das ja nicht für „mich“, sondern weil ich finde, es soll nicht noch jemand die Mühe und Arbeit haben, so lange nach einem Bildchen suchen zu müssen.Sterbebilder waren früher ganz wichtig und sind wegen des Ablasses gemacht worden. Es war aber extrem teuer, vor allem mit Foto. Man hat also nur einige wenige Bildchen mit Foto verteilt, der Rest der Bildchen war dann ohne Foto. Man sieht dann am Bildchen einen Kreis, wo das Foto hätte sein sollen.Deswegen ist es oft eine ganz mühsame Suche, wenn man dann vielleicht das Bildchen hat und ganz viele Informationen, die draufstehen, was mir dann aber fehlt, ist eigentlich das Bild. Dann sucht man halt weiter, weil es irgendwo eines geben muss. Wenn aber online viele Leute zusammenarbeiten, dann kann es sein, dass das man sein Bild schnell kriegt und gar nicht lange suchen muss.Schwemberger: Entweder ich bekomme die Bilder bereits im JPEG-Format und schaue nach, ob ich das schon habe. Wenn das nicht der Fall ist, schreib ich den Namen des Verstorbenen, Vulgoname, Geburtsdatum und, so bekannt, Geburts- beziehungsweise Sterbeort. Dann wird es noch einmal komprimiert, damit ich es ins Internet stellen kann.Verstorbene haben in dem Fall keinen Datenschutz. Aber ich will natürlich niemandem zu Nahe treten. Die Bildchen bekomme ich zugeschickt. Wenn sich doch ein Angehöriger meldet und sagt, dass er nicht möchte, dass das Bildchen im Internet ist, ist das in Ordnung für mich. Damit habe ich kein Problem, dann lösche ich das Bildchen und dann bei Google die URL und weg ist es.Schwemberger: Durch das Internet ist da ganz leicht, den Überblick zu behalten. Dabei ist die Suchfunktion enorm wichtig. Auf der Seite oben links gibt es ein Feld für die Schnellsuche oder den Reiter „Suchen“, unter dem man einfach einen Nachnamen eingibt und es erscheinen alle Sterbebildchen mit diesem Namen. Manchmal sind unter den Ergebnissen auch Ergebnisse, die vielleicht mit dem eigentlichen Namen nichts zu tun haben, aber vielleicht mit dem Beruf, wie beispielsweise bei Müller.Man kann auch zum Beispiel in der Suchfunktion „1935 Schalders“ eingeben und damit alle finden, die 1935 in Schalders geboren oder verstorben sind. Man kann aber auch nach Todesursache suchen, wie zum Beispiel mit den Begriffen „Mord“, „Lawine“ oder „Grippe“. Jetzt hatte ich zum Beispiel auch schon öfter „beim Edelweißpflücken abgestürzt“. Wenn mir also auffällt, dass etwas öfter vorkommt, dann schreib ich das auch dazu. Damit, wenn mal jemand nach Edelweiß sucht oder eben Lawinenopfern sucht, sie auch leichter findet.Wenn ich zu Hause am Computer vorarbeite, suche ich immer nach dem Familiennamen. Es kann natürlich sein, dass früher falsch gedruckt worden ist. Wenn ich weiß, dass ein Name falsch geschrieben ist, beispielsweise eigentlich 2 N sind, aber der Name auf dem Sterbebild nur mit einem N geschrieben ist, muss ich das so übernehmen. Ich schreibe dann „Druckfehler oder wahrscheinlicher Druckfehler“ dazu und schreibe den richtigen Namen. So kann man entweder nach dem richtigen oder nach dem falsch gedruckten Namen suchen und findet es trotzdem.Man kann auch auf der Seite nach Ergebnissen mit Druckfehlern oder Ländern suchen. So findet man dann beispielsweise alle Druckfehler, oder wenn man Argentinien eingibt, wird man auch ein paar Bilder finden. Alles, was ich an Informationen habe, schreibe ich auf und so findet man sie auch. Unter dem Reiter Benützungshilfe gibt es weitere Tipps, wie man am besten Suchen kann.Schwemberger: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Schicksal der Familie Erlacher. Auf dem Sterbebild steht, dass alle 4 Kinder an der Grippe gestorben sind. Oder ich denke an das einer Mutter und ihrer 2 Kinder, die unter eine Lawine gekommen sind. Auf dem Bildchen steht, dass sie wohlvorbereitet getroffen wurden. Dann denke ich mir schon, wie das gehen soll?Kurios vielleicht nicht, aber was ich wirklich ganz toll finde, ist, dass in letzter Zeit wieder mehr angefangen wurde, Lebensläufe auf Sterbebildchen zu geben. Da hat man trotzdem einen Bezug zu diesem Menschen. In der Trauer hält man sich einfach an das, was der Bestatter rät und man geht wieder. Es gibt so viele Sterbebilder, auf denen steht der Familiennamen drauf, Vornamen, Geburtsdatum und fertig.Der Bestatter des „Kofler Beerdigungsinstitut“ in Sterzing hat jetzt angefangen, Lebensläufe auf die Bildchen zu geben. Ich kenne den Bestatter nicht persönlich, aber immer wieder, wenn ich Bilder aus dieser Gegend bekomme, dann finde ich das schon super. Das ist so berührend und schön, weil man es einfach anders versteht. Wenn auf einem Bildchen nur Namen und Datum draufstehen, weiß man, dass die Person gestorben ist, aber wenn man liest, wie dieser Mensch aufgewachsen ist, wessen Kind er war und Weiteres, lebt man einfach anders mit.Viele sagen, das ist Privacy. Manche Menschen wollen das einfach nicht und das ist auch in Ordnung. Wenn man aber was draufschreiben will, dann kann man das ja auch ausführlich machen. Man zahlt schließlich für das Bildchen und nicht für die Buchstaben. Auch ist es einfach zur Erinnerung. Es ist schön, wenn du dann nachschaust und dich erinnerst, das war ja der Bub von denen, der hat zu diesem Haus gehört – wie es halt bei uns in Tirol normal ist.Schwemberger: Ich habe einen Sohn gehabt, der ist gestorben und in 70er und 80ern hat man keine Sterbebilder gemacht. Es ist eigentlich nicht einmal angeboten worden. Und als Trauernde überlegt man nicht lang, sondern macht das, was der Bestatter einem rät. Jetzt habe ich im Nachhinein ein Sterbebild angefertigt und habe sehr viel hinaufgeschrieben, damit das jemand auch versteht. Schließlich siehst du da ein Bild von einem Baby und stellst dir die Frage: Warum ist das gestorben?Wenn man auf der Seite den Namen Christian Franz Schwemberger eingibt, sieht man die Todesanzeige, die 1986 gemacht worden ist, und das Sterbebild, das nachträglich gemacht worden ist. Für mich war es persönlich einfach wichtig, dass viel über den Menschen darauf steht. Einfach auch, weil ich das heute anderes mitteilen würde. Da steht auch drauf, dass er einen Sekundenherztod gehabt hat, während auf der Todesanzeige nur draufstand, dass er plötzlich verstorben ist.Schwemberger: Ohne dass mir Leute die Bildchen zur Verfügung stellen, wäre die Seite wohl nie so groß geworden. Wenn ich mich bedanke, dann schreibe ich immer ein „herzliches Vergelt's Gott“, weil es ohne diese Leute und ihre Mitarbeit nicht ginge. So wächst die Seite.Mit dem Bibliotheksdirektor in Brixen, Bruno Kaser, habe ich einmal geschätzt, dass es in Tirol so viele Sterbebildchen geben könnte, wie jetzt Leute in der Bevölkerung sein müssten. Im gesamten Tirol wären wir da in etwa zwischen 1,3 und 1,4 Millionen.Natürlich sind gerade alte Sterbebilder für Forscher interessant, aber nicht nur. Es gehören auch die Neueren dazu. Früher war ich der Meinung, dass nur alte Sterbebilder auf die Seite gehören. Dann hat mal jemand zu mir gesagt, dass da Familien zusammenkommen. Zum Beispiel hat man da Urgroßvater, Großvater, Vater und Kind und die gehören doch zusammen. Da habe ich das erst verstanden und auch die jüngeren Bilder reingestellt.Ein jetzt in München lebender , aus Schalders stammender Mann hat im früheren Gästebuch einmal geschrieben, dass er das Durchsehen auf der Seite erlebt hat, wie ein Gehen in alten Gassen, in denen man alte Bekannte und Verwandte wiedertrifft. Es ist immer toll, wenn Leute in das Gästebuch hineinschreiben. Beispielsweise auch wenn jemand sich freut, weil er seine Ururgroßeltern gefunden hat und auf einmal alle Bilder aus Orten in Brasilien, wie beispielsweise Dreizehnlinden, mit Tirol Bezug schickt.Schwemberger: Ahnenforschung grundsätzlich ist stark am Steigen, weil die Leute einfach wissen wollen, wo sie herkommen. Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass die Seite öffentlich ist und auch bleibt, ohne Werbung läuft. Ich zahle nichts dafür, dass mir jemand die Sterbebilder gibt und ich verdiene auch nichts daran. Also ist das einfach so eine Art Ehrenamt. Das ist mir ganz wichtig, dass das so bleibt.