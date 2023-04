Die Trauerrede des Vaters von Andrea Papi: „Andrea hilf uns“

„Nun gibt es kein Zurück mehr“

Andrea Papi war vergangene Woche im Trentino von einem Bären getötet worden. - Foto: © ANSA / Facebook Andrea Papi

„Andrea, wir müssen dir Gerechtigkeit geben, dir Würde geben“

Eine große Trauergemeinde hatte sich am gestrigen Mittwoch zur Trauerfeier für Andrea Papi eingefunden (Hier lesen Sie mehr dazu). „Heute sind die Nächte für uns sehr lang“, sagte der Vater von Andrea Papi, Carlo Papi, am Grab seines Sohnes. „Nächte voller Erinnerungen, voller Nostalgie, Nächte voller Wut auf diejenigen, die nicht früher gehandelt haben.“Wut deshalb, da das Unglück vermeidbar gewesen wäre, sagt Carlo Papi. „Doch nun gibt es kein Zurück mehr.“„Aber wir sind nicht die einzigen, die nicht schlafen können: Auch die Verantwortlichen für all das können nicht mehr ruhig schlafen“, so der Vater des 26-Jährigen.„Andrea hilf uns, damit wir denjenigen vergeben können, die sich nicht demütig für ihre Taten und für die inakzeptable Bosheit in diesem Moment entschuldigen können. Diese Vergebung ist zu groß für uns„, sagte Carlo Papi.„Andrea, wir müssen dir Gerechtigkeit geben, dir Würde geben. Das ist das Einzige, was wir heute tun können.“Die Mutter des getöteten Andrea Papi hat bereits vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, dass das schreckliche Unglück vermeidbar gewesen wäre (Hier lesen Sie mehr dazu).