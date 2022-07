Die Bergretter vom Fassatal seien am Sonntag um 13.30 Uhr alarmiert worden, wie Felicetti der Online-Ausgabe der Trentiner Tageszeitung „L’Adige“ sagt. Er erinnert sich an den dramatischen Anruf: „Die Spitze der Marmolata ist abgebrochen und begräbt alles unter sich.“„Als wir am Unglücksort ankamen, bot sich uns ein verrücktes Szenario, überall lagen riesige Eis- und Felsblöcke herum, wir begannen zu suchen und fanden die ersten Opfer.“Felicetti zufolge trugen die Bergsteiger keine Schuld, wie er im „L’Adige“ sagt: „Alle waren mit Seilen und Steigeisen ausgerüstet, sie waren sehr gut ausgerüstet, sie hatten großes Pech.“ Einen Tag nach dem gewaltigen Gletscherbruch an der Marmolata steigt die Zahl der Todesopfer auf 7 an. 15 Personen werden vermisst – 4 Personen wurden unversehrt gefunden.Am Montagnachmittag wurde die Suche wegen des schlechten Wetters unterbrochen.