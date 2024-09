Diebstahl in Bozen: Sie wollten den Alkohol

In Rovigostraße gestoppt

Am Sonntagnachmittag ging bei der Quästur ein Notruf ein: 2 Männer waren dabei erwischt worden, wie sie in einer „Despar“-Filiale Alkohol stehlen wollten. Sie hatten die Waren offenbar in ihre Rucksäcke wandern lassen, ohne dafür zu bezahlen.Bis die Polizei im Geschäft war, waren die Diebe bereits geflüchtet. Vor Ort angekommen, lieferte der Verantwortliche des Supermarktes den Beamten aber eine genaue Täterbeschreibung.Dank der Täterbeschreibung und mithilfe von Überwachungskameras gelang es den Polizisten schließlich, die flüchtigen Männer in der Rovigostraße ausfindig zu machen. Die beiden, die das Diebesgut noch immer bei sich hatten, wurden auf die Quästur gebracht.Dort stellte sich heraus, dass die Syrer bereits vorbestraft waren; unter anderem wegen erschwerten Diebstahls, Überfalls, Sachbeschädigung, Hehlerei sowie Widerstand gegen einen Beamten und Beamtenbeleidigung. Außerdem verfügen sie über keine Aufenthaltsgenehmigung.Der 29- und 35-Jährige wurden wegen erschwerten Diebstahls angezeigt und von Quästor Paolo Sartori ausgewiesen.