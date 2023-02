Dienst für Hygiene: Kontrollierte Betriebe sind zufrieden

Dienst kontrolliert Lebensmittel in Betrieben

142 Betriebe kontrolliert

„Ein sehr positives Ergebnis, das über unsere Erwartungen hinausgeht“, kommentiert die geschäftsführende Direktorin des Dienstes, Dagmar Regele, nachdem die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse der Betriebsdirektion vorgestellt wurden.„Wir hatten uns auf kritische Rückmeldungen eingestellt, besonders seitens der Unternehmen mit festgestellten Unregelmäßigkeiten“, so Regele weiter, „aber auch das hat im Endeffekt die Ergebnisse der Erhebung nicht beeinflusst.“Der betriebliche Dienst für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (S.I.A.N.) ist landesweit tätig und überprüft die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit, Integrität und Bekömmlichkeit auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von Lebensmitteln und Getränken, einschließlich der Vorschriften zur Gewährleistung fairer Handelspraktiken und zum Schutz der Interessen und der Information der Verbraucher.Ziel der Zufriedenheitsanalyse war es, die Wahrnehmung der Betriebe, die eine Inspektion durchlaufen haben, zu erforschen. Besonders in Anbetracht wichtiger Einflussfaktoren während einer Inspektion. Bei der Analyse konnten die teilnehmenden Betriebe kritische Punkte und Hinweise für Verbesserungen - wie zum Beispiel die Klarheit und die Kompetenz der S.I.A.N. - Mitarbeiter, die die Inspektion durchgeführt haben - anmerken, sowie die Gesamtzufriedenheit der durchgeführten amtlichen Überprüfung beurteilen.Insgesamt wurden 142 Betriebe kontrolliert und anschließend zur Teilnahme an der anonymen Zufriedenheitserhebung eingeladen. Der Rücklauf von 42 Prozent hat die Erwartungen der beauftragten externen Firma, welche die Erhebung durchgeführt hat, weit übertroffen. Die zur Verfügung stehende Bewertungsskala reichte von 5 (negativ) bis 10 (positiv).Insgesamt 49 Kategorien von Betrieben im Lebensmittelbereich wurden in Makro-Kategorien in Hinblick auf ihre Tätigkeit, landwirtschaftliche Produktion, Herstellung und Handel von Lebensmittel oder Getränken sowie dem Gastgewerbe eingegliedert. Der erste Teil des Online-Fragebogens betraf eine generelle Eingliederung, wie die Makro-Kategorie der Aktivitäten, die Rolle im Betrieb der Person, die den Fragebogen ausfüllte, dessen Präsenz während der Inspektion und ob im Betrieb Abweichungen durch den S.I.A.N.-Mitarbeiter festgestellt wurden, die zu Maßnahmen geführt haben.