Dieser mobile Löschcontainer ist unsere stärkste Waffe gegen brennende E-Autos

Hauptbrandinspektor Christian Auer. - Foto: © DLife

Wie E-Auto-Batterien funktionieren ■ Akkus in Elektroautos und Hybrid-Fahrzeugen versorgen den oder die Elektromotoren mit elektrischer Energie, die in mechanische Bewegungsenergie für den Antrieb umgewandelt wird. ■ Funktion: Wie Verbrennungsmotoren benötigen auch elektrische Antriebe Energie. Bei Elektroautos wird die benötigte Energie von sogenannten Akkumulatoren, kurz: Akkus, gespeichert. Der Elektromotor wandelt diese elektrische Energie in Bewegungsenergie um. ■ Woraus bestehen die Batterien:Zum Einsatz kommen heute fast ausschließlich Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ionen). Bei einigen Hybrid-Modellen sind noch Nickel-Metallhydrid-Akkus verbaut. Die früher verbreiteten Blei- oder Nickel-Cadmium-Akkus spielen keine große Rolle mehr. Mittlerweile werden Akkus für Elektrofahrzeuge auch als Batterie bezeichnet. Das ist streng genommen zwar falsch, weil Batterien anders als Akkus nach der Energieabgabe unbrauchbar werden. International, bzw. im englischsprachigen Sprachraum wird allerdings nicht zwischen Akkus und Batterien unterschieden: Das Elektroauto wird international dementsprechend als BEV – Battery Electric Vehicle – bezeichnet. ■ Aufbau und Funktionsprinzip: Elektroauto-Akkus bestehen aus vielen Einzelzellen, die zu Modulen zusammengeschaltet werden und die Strom speichern und abgeben. Diese Zellen verfügen über eine positive Elektrode (Kathode) aus einem Lithium-Metalloxid und eine negative Elektrode (Anode), die in der Regel aus Grafit besteht. In der Kathode sind bewegliche Lithium-Ionen eingelagert, die beim Laden zur Anode wandern. Als Ionen werden elektrisch geladene Teilchen bezeichnet. Wenn das Auto fährt, also beim Entladen, wandern die Ionen von der Anode über den Elektrolyten (eine Substanz, die elektrisch leitfähig ist und die die Beweglichkeit der Ionen sicherstellt) zurück in das Metalloxid der Kathode. ■ Kapazität: Einer der Faktoren, der die praktische Leistungsfähigkeit von Akkus maßgeblich beeinflusst, ist die Kapazität. Einige Akkus für Elektroautos erreichen mittlerweile eine Kapazität von um 100 kWh (Kilowatt-Stunden). Bei einem Verbrauch von beispielsweise 20 kWh pro 100 km ergibt sich bei dieser Kapazität eine theoretische Reichweite von 500 Kilometern. Eine solche Reichweite kann allerdings nur durch sehr große und schwere Akkus erreicht werden, die etwa bis zu 700 Kilogramm wiegen können. Und selbst Elektro-Kleinwagen mit überschaubaren Reichweiten verfügen aktuell über Akkus, die mindestens 200 Kilogramm wiegen. (Quelle: Autolexikon.de)

Wie das System funktioniert, durften wir bei einer Simulation in der Feuerwache in Bozen live miterleben. Zudem beantwortet Auer im Interview mit STOL die wichtigsten Fragen in Bezug auf Autobrände.Hauptbrandinspektor Christian Auer: Wenn es nicht Brandstiftung ist, ist die Ursache meist technischer Natur auch in Kombination mit mechanischen Mängeln oder marode Öl- oder Kraftstoffleitungen. Benzin ist ein hochbrennbarer Stoff, der durch Kunststoffschläuche durch x Gerätschaften hindurch muss. Wenn da auch nur ein kleines Leck ist, kann Treibstoff austreten und sich durch die Hitze z. B. des Auspuffs sehr leicht entzünden. Eine weitere Ursache kann ein Defekt an Elektrik oder Elektronik einschließlich Kurzschluss sein. Ein Auto kann auch in Folge eines Unfalls zum Beispiel bei Treibstoffaustritt in Brand geraten. Brennende Autos entwickeln heutzutage generell eine größere Hitze und mehr Flammen als noch vor einigen Jahrzehnten Das liegt an der deutlichen Zunahme verbauter brennbarer Stoffe: Mehr Dämmung, mehr Kunststoffe, breitere Reifen. Auch die andere Beschaffenheit der Polster ist ein Grund dafür. Ein klares Muster lässt sich bei Autobränden aber nicht feststellen. Es brennen nicht nur alte Autos, sondern genauso neue Modelle und Autos aller Betriebsarten.Auer: Nein, absolut nicht. Da geht Wahrnehmung und Wirklichkeit weit auseinander. Elektroautos brennen sehr, sehr selten. Man spricht von einem Prozentsatz von 0,03 Prozent. Elektroauto-Brände erfahren nur mehr Aufmerksamkeit, weil diese Antriebsart neuer ist. Wenn in den USA ein Tesla brennt, weiß es auch hierzulande jeder. Wenn bei uns ein Benziner brennt, wird das in den USA wohl kaum jemanden interessieren. In Südtirol hat allerdings tatsächlich noch nie ein reines Elektroauto gebrannt. Es waren hybride Fahrzeuge, wie letztens in Leifers, E-Quads oder Elektroroller. Letztere meist von schlechter Qualität. Statistisch gesehen brennen Hybrid-Autos am häufigsten.Auer: Bei den Hybriden treffen ja 2 Technologien aufeinander. Der konventionelle Benzinmotor und der Elektromotor müssen auf engstem Raum untergebracht werden. Zwei Systeme bedeuten also eine komplexere, wartungsintensivere und fehleranfälligere Technik.Auer: Anders als bei brennendem Treibstoff, dem wir meist durch Löschschaum den notwendigen Sauerstoff entziehen, ist bei Lithium-Ionen-Akkus Wasser das geeignete Löschmittel. Das Problem beim E-Auto-Brand ist der sogenannte Thermal Runaway. Dabei wird innerhalb der Lithium-Ionen-Batterie eine unaufhaltbare Kettenreaktion in Gang gesetzt. Eine Batterie entzündet die nächste wie in einer Art Domino-Effekt. Innerhalb von Sekunden kommt es zu einem extremen Temperaturanstieg und die im Akku gespeicherte Energie wird schlagartig freigesetzt. Der „Thermal Runaway“ ist nur durch Kühlen aufzuhalten. Es reicht nicht, die sichtbaren Flammen zu ersticken. Denn auch wenn das Fahrzeug äußerlich gelöscht aussieht, kann der Schein trügen. Das Feuer kann immer wieder aufflammen. Deshalb muss der Akku einmal komplett gelöscht und heruntergekühlt sein. Ansonsten würden die chemischen Vorgänge im Akku immer weiterlaufen.Auer: Es gibt verschiedene Löschtechniken. Zum Beispiel können sogenannte Löschdorne durch das Batteriegehäuse getrieben werden, um den Akku mit Wasser zu fluten. Getestet werden auch Löschdecken, die das gesamte Fahrzeug bedecken. Meiner Meinung nach ist aber das Kühlen von außen immer noch die effektivste Methode.Auer: Unter dem Löschen des eigentlichen Brandes, wird die Batterie mit viel Wasser von außen gekühlt, dann kommt der Spezial-Container der Berufsfeuerwehr zum Einsatz, den wir im Fall der Fälle auf einen unserer Lkws packen und zur Einsatzstelle bringen können. Es ist der einzige Container dieser Art in Südtirol. Bisher haben wir ihn aber - wie gesagt - für den Ernstfall nie gebraucht.Auer: Der Container kommt eigentlich aus der Entwicklung von Porsche. Die österreichische Firma hat für Porsche den Elektroantrieb entwickelt und bei all den Testläufen sind immer mal wieder Fahrzeuge in Brand geraten. Um nicht jedes Mal die Werksfeuerwehr rufen zu müssen, hat man diese Container entwickelt, in die man die Autos einfach reinzog. Dieses System haben die Feuerwehren dann auch übernommen.Auer: Das brennende E-Auto wird mittels Seilwinde in den Container gezogen. Um den Container zu schützen läuft währenddessen bereits die Sprenkelanlage. Anschließend wird der Container verschlossen und soweit geflutet, bis die Batterie unter Wasser steht. Das Auto bleibt dort dann mehrere Stunden bis Tage, bis die Batterie abgekühlt und die Gefahr einer Selbstzündung vorbei ist. (Siehe Video der Simulation am Gelände der Berufsfeuerwehr Bozen) Natürlich klingt das in der Theorie einfacher als es in der Realität ist und das alles stellt uns vor neue Herausforderungen: Für den Container muss am Einsatzort eine ebene Fläche gefunden werden, wo er dann auch eine Zeitlang stehen bleiben kann und im Winter muss mandarauf achten, dass das Wasser nicht einfriert…Auer: Unser Container besteht aus rostfreiem Inox-Stahl und kann wiederverwendet werden, auf dem Markt gibt allerdings auch Einweg-Folien aus Kunststoff, die nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden müssen.Auer: Stimmt, allerdings sind E-Busse so konzipiert, dass man sehr leicht an die Batterie dran kommt. Sie befindet sich im hinteren Bereich und ist bereits in speziellen Wannen untergebracht, die man direkt fluten bzw. kühlen kann.Auer: Wir als Berufsfeuerwehr planen gerade einen Sensibilisierungsfilm zu dem Thema. Denn viele stecken ihr E-Auto an eine normale Steckdose in der Garage an und das birgt eine gewisse Gefahr. Eine normale Steckdose ist nicht darauf ausgelegt, diese 3 kW/h, die da durch gehen, über Stunden zu halten. Wenn die die Steckdose neu ist, ist es meist noch kein Problem. Ist sie aber schon älter, sind die Kontakte einfach nicht dazu ausgelegt. Wir appellieren an die Besitzer von E-Autos sich ein Wallbox fachgerecht installieren zu lassen.Auer: Sollte ein Auto brennen oder während der Fahrt zu Qualmen beginnen, sollte man das Fahrzeug an einem sicheren Ort abstellen, Warnblinkanlage anmachen, das Fahrzeug zügig verlassen und sich und eventuelle Insassen in Sicherheit bringen, Abstand zum Auto halten und umgehend den Notruf wählen. Auf das Eintreffen der Rettungskräfte warten und die Feuerwehr gegebenenfalls einweisen. Wenn irgendwie möglich, sollte man auch alle wichtigen persönlichen Dokumente und Wertgegenstände mitnehmen.