Dieser Plan schreckt auf: Ein einziger Arzt für 27.500 Menschen!

Krank gespart?! Ein Gesundheitsbezirk will einen wichtigen medizinischen Dienst zurückschrauben, und zwar so weit, dass 2 Ärzte für rund 55.000 Menschen zuständig wären – plus Urlauber. Auf einer Dringlichkeitssitzung wird beraten, ob dieser Plan umgesetzt wird oder es doch noch eine Alternative gibt. + Von Luise Malfertheiner