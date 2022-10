„Diplompatientin“: Unterstützung von Brustkrebspatientinnen

Bei der Brustkrebs-Akademie wurden die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und neue Behandlungsmöglichkeiten sowie die aktuellsten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in einer patientinnengerechten Sprache vorgetragen.Es referierten unter anderem Dr. Sonia Prader (Primaria Gynäkologie KH Brixen), Prof. Christian Marth (Vorstand Frauenklinik Innsbruck), Dr. Antonio Frena (Direktor Allg. Chirurgie am KH Bozen), Dr. Martin Maffei (Primar Onkologische Strahlentherapie, Sabes), Dr. Christoph Leitner (Leitender Facharzt Medizinische Onkologie am KH Bruneck).Der Zuspruch seitens des Publikums im Saal als auch von den online zugeschalteten Teilnehmern war groß. Dies sehen die Organisatorinnen der Diplompatientin ein Ansporn die 6. Ausgabe der Brustkrebs-Akademie Diplompatientin zu planen. Sie wird am Samstag, den 14. Oktober 2023 wie gewohnt an der Eurac in Bozen stattfinden.