„Doppelte“ Strafe für Fahrzeuglenker? „Doppelte“ Strafe für Fahrzeuglenker?

Zu schnell unterwegs, „Knöllchen“ rechtzeitig bezahlt – und trotzdem eine weitere Strafe? So geschehen in vielen Fällen. Was es damit auf sich hat und was es zu wissen gilt – Stefan Haidacher, Kommandant der Ortspolizei Bruneck, klärt auf.