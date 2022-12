Dorf Tirol: Suchaktion nimmt gutes Ende

In den frühen Morgenstunden waren mehrere junge Männer mit einem Shuttle auf dem Weg nach St. Leonhard in Passeier, als einer der Jugendlichen in der Dorf Tiroler Fraktion St. Peter kurz aus dem Fahrzeug aussteigen wollte.Da der junge Mann eigentlich mit nach St. Leonhard fahren wollte, aber nicht mehr auftauchte, machten sich seine Kollegen große Sorgen und schlugen Alarm.Um kurz vor 6.30 Uhr wurde umgehend eine Suchaktion gestartet. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Tirol und Gratsch sowie der Bergrettung suchten in der Umgebung von St. Peter solange nach dem jungen Mann, bis der beruhigende Anruf kam: „Der Junge ist wohlauf bei seiner Mutter in Algund.“Nach etwa 2 Stunden konnte die Suchaktion somit beendet werden.