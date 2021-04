Dorf Tirol: Wohnhaus in Flammen

In einem Wohnhaus an der Haslachstraße in Dorf Tirol ist am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind vor Ort und versuchen, den Flammen Herr zu werden.