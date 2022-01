Drohbrief samt Projektil auch für den Landeshauptmann

Nicht „nur“ die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ hat am Mittwoch einen Corona-Drohbrief samt 9-Kaliber-Projektil bekommen: Auch an Landeshauptmann Arno Kompatscher war ein Brief adressiert – so wie kürzlich auch an seinen Trentiner Amtskollege Maurizio Fugatti.