Durchfallquote an Grundschulen in Südtirol mehr als verdoppelt

27.873 Schülerinnen und Schüler sind in einer Grundschule eingeschrieben, 17.013 in einer Mittelschule und 20.311 in einer Oberschule, während weitere 10.212 junge Menschen an den Berufsschulen ausgebildet werden. Die Schulbesuchsquote erreicht damit 101,8 Prozent, steht in einer Erhebung des Astat.Fast 65.800 Kindergartenkinder bzw. Schüler entfallen auf Einrichtungen mit deutscher (72,4 Prozent), rund 22.150 (24,4 Prozent) auf jene mit italienischer Unterrichtssprache. Die restlichen 2929 (3,2 Prozent) sind in Kindergärten und Schulen einer ladinischen Ortschaft eingeschrieben.Eine Kindergartengruppe umfasst im Schnitt 20 Kinder, während sich die mittlere Klassengröße in den Grundschulen auf 15 Schülerinnen und Schüler beläuft. In den Mittelschulen und Oberschulen zählt eine Klasse durchschnittlich 19 bzw. 18 Personen.Im Schuljahr 2021/22 wiederholten an den Grundschulen 142 Kinder das Jahr. Mit 0,5 Repetenten je 100 Eingeschriebene hat sich die Quote im Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr mehr als verdoppelt. DieWiederholungen betrafen vornehmlich die Erstklässlerinnen- und Erstklässler (0,9 Prozent).In den Mittelschulen wiederholten im selben Schuljahr 297 Schülerinnen und Schüler die Klasse, was einer Repetentenquote von 1,7 Prozent entspricht.An den Oberschulen wiederholten 1339 Schülerinnen und Schüler das Schuljahr, das sind 6,6 Prozent der Eingeschriebenen. 8,6 Prozent beträgt die Repetentenquote bei den Oberschulanfängern.An den Grundschulen erzielten 90 Buben und 46 Mädchen am Ende des Schuljahres kein positives Endergebnis, während an den Mittelschulen 200 Schüler und 89 Schülerinnen nicht versetzt wurden. Davon haben 84 die staatliche Abschlussprüfung nach der dritten Klasse nicht bestanden.Auch an den Oberschulen wurden die meisten Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt bzw. konnten die Oberschule erfolgreich absolvieren.1799 erreichten dieses Ziel nicht. 90 Schüler des Abschlussjahrganges wurden nicht zur Maturaprüfung zugelassen, 18 der Zugelassenen haben die Reifeprüfung nicht bestanden.10.794 Schülerinnen und 9.517 Schüler besuchen eine Oberschule.In Bezug auf Schultyp bzw. Fachrichtung sind nach wie vor deutliche geschlechtsspezifische Präferenzen zuerkennen: Während die Wirtschaftsfachoberschulen mit 2413 Schülern und 2344 Schülerinnen bei beiden Geschlechtern sehr beliebt sind, bevorzugen männliche Oberschüler eindeutig die technologischen Fachoberschulen (3407). Oberschülerinnen besuchen dagegen häufiger sozialwissenschaftliche Gymnasien (2842), so die Erhebung.Junge Frauen sind auch an den Sprach- und Kunstgymnasien (1648 zu 339 bzw. 719 zu 229) sowie im klassischen Gymnasium (367 zu 210) gegenüber den Männern klar in der Überzahl, während an Realgymnasien (1869 zu 1481) das männliche Geschlecht überwiegt, steht in der Erhebung des Astat.