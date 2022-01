Eignungstest für Bergführer: Bis 24. Jänner um Zulassung ansuchen

Die Bergführerausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und wird von hoch qualifizierten Ausbildenden durchgeführt. Die praktische Eignungsprüfung für die Zulassung zur Grundausbildung findet in diesem Jahr, unter Beachtung der Corona-Vorschriften, am 12. und 13. Februar (Ski und Eis) sowie am 15. Mai (Fels), statt. Um daran teilnehmen zu können, muss bis spätestens 24. Jänner schriftlich bei dem zuständigen Funktionsbereich Tourismus bei der Landesverwaltung angesucht werden.„Die Tätigkeit der Bergführerin und des Bergführers hat in einem Tourismusland wie Südtirol eine lange Tradition. Die Berufsausbildung bereitet die Teilnehmer darauf vor, sich bestens im Gelände orientieren zu können und für Sicherheit zu sorgen“, sagt Tourismuslandesrat Arnold Schuler.Um an der Grundausbildung teilnehmen zu können, müssen die Bewerbenden einen umfangreichen Tourenbericht vorlegen und eine Eignungsprüfung bestehen. Der Tourenbericht dokumentiert die persönlichen Erfahrungen der vergangenen 3 Jahre in Fels-, Eis- und Skialpinistik.Am 4. Februar wird eine Prüfungskommission die Tourenberichte bewerten. Den Anwärtern wird empfohlen, sich diesen Termin freizuhalten. Diejenigen, deren Tourenbericht positiv bewertet wird, dürfen anschließend am praktischen Teil der Eignungsprüfung teilnehmen.Der Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung ist an das Land Südtirol, und zwar an den Funktionsbereich Tourismus (Tel: 0471 413635) zu richten und kann auch mit einer E-Mail eingereicht werden. Weitere Informationen erteilt auch der Landesverband der Südtiroler Berg- und Skiführer.

lpa/stol