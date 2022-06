Ein Herz für Tiere: Passeirer Wehrleute retten Hund aus Wohnung

Am Samstagabend war es in einer Wohnung in St. Leonhard in Passeier zu einem Balkonbrand gekommen. Die Wehrleute wurden gegen 20.30 Uhr alarmiert.



Ein verängstigter Hund, der sich in der Wohnung befand, konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Wehrleute bekamen den Brand rasch in den Griff.