Ein Mann mit genialer Intuition Ein Mann mit genialer Intuition

„Wenige Geschöpfe der Technik haben unter ihren 'Vätern' eine so große Auswahl wie die Schreibmaschine,“ schrieb das Neue Wiener Tagblatt (NWT) in seiner Ausgabe vom 29. Juni 1933. Mehrere Jahrzehnte hindurch wurde sie nämlich in den verschiedensten Ländern immer wieder erfunden, konstruiert, gezeigt, oft sogar beachtet und bewundert, aber dann wieder vergessen. Am 20.September 2022 feiert deren Erfinder Peter Mitterhofer seinen 200. Geburtstag. + Von Othmar Parteli