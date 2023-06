Ein roter Teppich für das Klima

Der Flashmob wurde organisiert vom Studiengang für Eco-social Design, UTOPIA TOOLBOX und Climate Action South Tyrol „und steht symbolisch für die Notwendigkeit die bekämpfung der Klimakrise zu priorisieren und über Partikularinteressen zu stellen“, heißt es in einer Presseaussendung der Organisatoren.„Der Weg in eine klimagerechte Gesellschaft braucht viele von uns und braucht Zusammenarbeit und Zusammenhalt. So spannen viele den roten Teppich auf, der Solidarität physisch erlebbar macht. Wir setzen uns gemeinsam gegen die Ausbeutung von Natur und Menschen ein. Wir stehen gemeinsam gegen Wachstumszwang und Profitmaximierung. Wir arbeiten gemeinsam am guten Klima und ein gutes Leben für alle“, so die Organisatoren.