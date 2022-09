„Ein Schlückchen geht schon“: Das ist ein fataler Irrtum

„ Es gibt keine Dosis, so klein sie auch sei, und auch keine Art von Alkohol, die keinen Effekt auf das Kind hat. ” — Dr. Sonia Prader, Primarin der Abteilung Gynäkologie am Krankenhaus Brixen

Das Fetale Alkoholsyndrom

Auch in den ersten Wochen gefährlich?

Alkohol ist ein Zellgift, das vielerlei negative Folgen hat, sagt Dr. Prader. „Wir Erwachsene dürfen selbst entscheiden, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen und ob wir die Risiken auf uns nehmen. Aber in der Schwangerschaft sind wir für ein neues Leben verantwortlich.“Es gibt keine Dosis, so klein sie auch sei, und auch keine Art von Alkohol, die keinen Effekt auf das Kind hat, mahnt die Ärztin: „Das ungeborene Kind trinkt immer mit – genau die gleiche Menge, die bei der Mutter ankommt. Diese wird über das Blut, die Plazenta und die Nabelschnur an das Kind weitergegeben. Das schädigt das Gehirn und die Organe des Kindes.“Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist die ausgeprägteste Form Fetaler Alkoholspektrum-Störungen und entsteht durch häufigen mütterlichen Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Doch auch geringere Trinkmengen rufen Schädigungen beim Kind hervor, die vielfach nicht äußerlich sichtbar sind.„Es ist ein Überbegriff für eine Gruppe von Beeinträchtigungen, die durch den Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft beim Kind ausgelöst werden und lebenslang bestehen bleiben“, erklärt Dr. Prader. „In voller Ausprägung führt es zu körperlichen Veränderungen wie Kleinwuchs, Untergewicht, Gesichtsauffälligkeiten, aber auch Entwicklungsstörungen und Beeinträchtigung der Intelligenz.“ Betroffene hätten Schwierigkeiten in der Schule, im Berufsleben und bei der Bewältigung des Alltags, sagt die Ärztin.Was passiert, wenn eine Frau gar nicht weiß, dass sie schwanger ist, und getrunken hat? „Das ist nicht vorhersehbar“, erklärt Dr. Prader. „Es kommt auf die Menge des Alkohols, die Frequenz des Trinkens und auf die Schwangerschaftswoche an.“ Wer eine Schwangerschaft plane, solle auf jeden Fall auf Alkohol verzichten: „Spätestens, sobald man weiß, dass man schwanger ist, bis zur Geburt und während der Stillzeit.“Zur Verbreitung des Fetalen Alkoholsyndroms in Südtirol liegen keine Daten vor.