Einbrecher schlägt Bäuerin in Milland und flieht: Wer kennt diesen Mann?

Unglaubliches hat Herta Kerschbaumer, Bäuerin am Zefferhof in Milland, am Freitag erlebt: Am helllichten Tag erwischte sie einen Einbrecher in ihrem Wohnhaus. Als die Frau den Mann festhalten wollte, riss er sich los, schlug sie und flüchtete. Von ihm fehlt bisher jede Spur. Hinweise nehmen Carabinieri oder Polizei entgegen.