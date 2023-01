Einbrecher schlagen erneut zu – diesmal in Völs

Einbrüche in mehreren Gegenden

Es gebe in der Gemeinde Völs bereits an einigen Stellen Überwachungskameras, doch man arbeite daran, noch mehrere zu installieren, so Bürgermeister Othmar Stampfer. Bis dies realisiert werden könne, werde es allerdings noch einige Zeit dauern.In einer der Wohnungen, zu denen sich die Einbrecher Zugang verschafft hatten, seien sie von einer Überwachungskamera erfasst worden, so Stampfer. Erkennen können hätte man die vermummten Täter auf den Überwachungsbildern allerdings nicht.Es solle ein Netzwerk von Sicherheit aufgebaut werden, meint Bürgermeister Stampfer. Dazu müsse auch die Bevölkerung mitmachen und zusammenhalten.Zurzeit schlagen Einbrecher in Südtirol besonders häufig zu. In Natz-Schabs war es zu einer regelrechten Einbruchsserie gekommen.