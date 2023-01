Einbrecher schlagen wieder zu – in Burgstall: „Serie fast nicht zu erklären“

„ Ich verstehe nicht, dass man die nicht endlich erwischt. ” — Othmar Unterkofler, Bürgermeister von Burgstall

Einen Einbruchsversuch hat es am gestrigen Mittwochabend in der Burgstaller Romstraße gegeben, einen weiteren in der Wohnbauzone Reith. Dort haben Einbrecher versucht, über ein Fenster einzusteigen. Das ist ihnen nicht gelungen – sie flüchteten.„Sobald ich gestern davon erfahren habe, habe ich die Carabinieri kontaktiert. Sie waren da schon auf Patrouille“, sagt der Bürgermeister. Über die Gemeinde-App hat er die Burgstaller gewarnt: „Es sieht so aus, als könnte man derzeit nicht mehr tun, als wachsam zu sein, speziell in den Abendstunden: Fensterläden und Rollläden schließen, das Licht einschalten, Prävention. Es ist traurig, aber wahr.“Unterkofler: „Ich verstehe nicht, dass man die nicht endlich erwischt. Entweder steckt eine Organisation dahinter, die das generalstabsmäßig plant, sonst ist das fast nicht zu erklären. Wir können nur hoffen, dass es aufhört und die Ordnungshüter sie endlich erwischen.“Problematisch sei auch die Gesetzeslage: „Was passiert, wenn sie sie erwischen?“, fragt der Bürgermeister. „Hier sind Gesetze und Sanktionen gefragt. Die Leute sind verärgert und verunsichert: Kaum verlässt man das Haus zum Einkaufen oder um etwas trinken zu gehen, weiß man nicht, ob sie einem die Wohnung währenddessen auf den Kopf stellen.“Unterkofler sagt: „Es braucht mehr Ordnungskräfte. Wir haben fleißige Carabinieri in der Gemeinde – aber wenn sie am südlichen Ende des Dorfes sind, schlagen die Einbrecher am nördlichen zu.“Er ist aber zuversichtlich: „Dieser Tage sind viele Bürger im Urlaub oder außer Haus, etwa zum Skifahren. Es ist wenig Bewegung im Dorf. Nächste Woche wird es sicher besser, wenn der Alltag einkehrt und die Präsenz im Ort steigt.“