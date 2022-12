Einbrecher treiben weiter ihr Unwesen: Mehrere Diebeszüge in Terlan

Immer wieder ist es in den vergangenen Tagen und Wochen in Südtirol zu Einbrüchen gekommen. Besonders betroffen ist der Raum Überetsch/Unteres Etschtal, wo Diebe unter anderem in der Gemeinde Nals ihr Unwesen getrieben haben.Am Samstag schlugen die Kriminellen schlussendlich auch in Terlan zu. „Zwischen 18 und 21 Uhr wurden gleich mehrere Einbrüche gemeldet“, berichtet Bürgermeister Hansjörg Zelger. Dabei seien im Vergleich zu den Vorkommnissen aus anderen Gemeinden einige auffällige Muster zu erkennen. Ein Zusammenhang sei deshalb keineswegs ausgeschlossen, so Zelger.Die Fahndung läuft bereits auf Hochtouren. „Die zuständigen Behörden sind gerade dabei, die Bilder aus den Überwachungskameras auszuwerten. Wir hoffen, dass wir dadurch den Tätern auf die Spur kommen“, erklärt der Bürgermeister. Terlan sei nämlich die erste der betroffenen Gemeinden, die großflächig überwacht wird.An die Bürger ergeht inzwischen hingegen der Aufruf, jegliche Auffälligkeiten umgehend zu melden, um die Arbeit der Ordnungshüter zu erleichtern.