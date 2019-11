Einbrecher wüten in der Bozner Altstadt

Bei Spielwaren Gutweniger haben der oder die Täter mit Brachialgewalt die gläsernen Doppeltüren zerstört; die äußere Tür ging völlig zu Bruch, bei der zweiten wurden die Schienen mit einem Brecheisen völlig verbogen, die Tür hielt aber stand, sodass die Täter nicht eindringen konnten. Daher wurde auch die Alarmanlage nicht ausgelöst .





Im Caffé Bavaria in der Sterngalerie schlugen der oder die Einbrecher ebenfalls die Glastür ein. Hier schafften sie es, sich Zugang zu verschaffen. Die Beute umfasst aber nur einen relativ kleinen Betrag, bestehend aus Wechselgeld und dem Trinkgeld in einem Sparschwein.ugeschlagen haben die Unbekannten auch beim Blumengeschäft Mario Woche in der Dr.-Streiter-Gasse neben den Fischbänken. Ob es noch andere Einbruchsversuche gegeben hat, ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Erhebungen aufgenommen.

ds