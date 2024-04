Einbruch während Geburtstagsfeier beim ehemaligen Trentiner Landeshauptmann

Die Villa von Mario Malossini in Casteller: Sowohl der ehemalige Landeschef als auch sein Sohn waren zum Zeitpunkt des Einbruchs außer Haus. - Foto: © ALESSIO COSER / ALESSIO COSER

Die Täter sind am Freitagabend in das Haus des früheren Forza-Italia-Politikers unweit von Trient eingebrochen. Die Täter drangen sowohl in die Wohnung von Mario Malossini als auch in die seines Sohnes Paolo ein. Auch der Sohn befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs auf einer Feier.Bei der Heimkehr erlebten beide dann die böse Überraschung: eine zerbrochene Fensterscheibe – und das gesamte Haus auf den Kopf gestellt. Auch die Wäsche war nach Wertsachen durchsucht worden. Die Täter ließen Schmuck und andere Wertsachen im Gesamtwert von annähernd 70.000 Euro mitgehen. Der Gesamtschaden muss erst noch genau beziffert werden.Bitter für den früheren Forza-Italia-Politiker: Es war bereits der zweite Einbruch in sein Haus nach 2015. Mario Malossini (77) war von 1989 bis 1992 Trentiner Landeshauptmann und später dann auch Präsident der Zwölferkommission.