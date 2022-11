Einbruchserie: 2 blonde, junge Männer gesucht

Blond und im Alter um die 30 Jahre

Über Hausmauern gesprungen und höhere Hindernisse überwunden

Mithilfe der Bevölkerung

Seit 20. November ist es im Großraum Brixen zu insgesamt 10 Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen gekommen (STOL hat berichtet). Auch am Montagabend probierten wiederum Unbekannte, in eine Wohnung in Brixen gewaltsam einzudringen. Die Eigentümer ertappten die Diebe jedoch dabei, und die Übeltäter ergriffen die Flucht. Dabei sahen Augenzeugen die Männer davon laufen. Sie beschrieben die Einbrecher als.Wie jetzt bekannt wurde, waren auch bei einigen Einbrüchen in Raas, Brixen und Tschötsch 2 blonde Männer gesehen worden. Einige Augenzeugen berichteten, dass die Kriminellen sich bei der Flucht äußerst geschickt und sportlich bewegt hätten. Sie seien über Hausmauern gesprungen und hätten auch höhere Hindernisse überwunden.Carabinieri, Polizei und Ortspolizei fordern die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Die Bürger sollten Verdächtiges sofort melden. Zudem sollten Opfer von Einbrüchen Carabinieri und Polizei alarmieren und Anzeige erstatten, um die Ermittlung zu erleichtern.