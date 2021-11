Einbruchserie in Sarns bei Brixen – 2 verdächtige Männer gestellt

„Finanziell ist der Schaden bei mir gering, weil die Diebe es nur auf Bargeld abgesehen hatten und keines im Haus war. Doch der seelische Schaden, der Schreck und die Angst darüber, dass Unbekannte in unser Haus eingedrungen sind, sind für meine Familie groß“, berichtet einer der Geschädigten aus Sarns gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“.Bei Einbruch der Dunkelheit hatten am Samstag Einbrecher in Sarns mehrere Häuser und Wohnungen ausgespäht, die von außen verlassen erschienen.Zwischen 18 und 20 Uhr versuchten die Diebe dann Fenster aufzubohren und Balkontüren auszuhebeln, um in die Wohnungen zu gelangen. Sie drangen schließlich in 3 Häuser ein und hinterließen Einbruchsspuren an 3 weiteren Wohnungen.In den Wohnungen, in denen es den Tätern gelungen war, einzudringen, durchsuchten sie die Zimmer vor allem nach Bargeld und durchwühlten Schränke und Schubladen. Elektronische Geräte wie Laptops oder Handys ließen sie liegen. Laut Carabinieri konnten die Einbrecher in allen 3 Häusern nichts Wertvolles entwenden.„Ich war von 18.15 bis 19.30 Uhr nicht zu Hause, und in dieser Zeit waren die Einbrecher da. Ich weiß nicht, ob ich sie gestört habe, da sie nur 2 Zimmer durchwühlten. Ich möchte aber alle warnen, wachsam und vorsichtig zu sein“, berichtet der Betroffene.In einem anderen Haus, dessen Eigentümer bei der Vorabendmesse war, hatten die Eigentümer ein Loch in einen Fensterrahmen gebohrt und es dann – vermutlich mit einem Draht – von innen geöffnet. Als der Besitzer heimkam, brannten die Lichter in den Zimmern und die Schränke waren durchwühlt. „Die Täter hatten es vor allem auf die Nachtkästchen und die Schubladen mit Unterwäsche abgesehen“, berichtet er. Die Diebe hatten anscheinend typische Geldverstecke durchwühlt und sogar eine Wärmflasche geöffnet, um zu inspizieren, ob nicht darin Geld versteckt war, vermutet der Geschädigte. Die Unbekannten konnten jedoch auch bei ihm weder Wertgegenstände noch Bargeld finden.Die Betroffenen alarmierten sofort die Carabinieri und die Ortspolizei, die schnell feststellten, dass es sich um eine Einbruchsserie gehandelt hatte. Carabinieri und Polizei nahmen die Spurensuche auf und durchkämmten mit Unterstützung der Freiwillige Feuerwehr Sarns bis kurz vor Mitternacht den Ort und die Umgebung.An der Mensa-Brücke im Gewerbegebiet Brixen-Süd stellten die Carabinieri 2 verdächtige Männer. Die Carabinieri identifizierten die beiden. Laut Carabinieri laufen die Ermittlungen gegen die beiden. „Hut ab vor dem Einsatz der Carabinieri“, lobte ein Betroffener. Am Sonntag untersuchten die Carabinieri von 7 Uhr bis Mittag die Tatorte nochmals nach Spuren.Wurden Sie Opfer eines Einbruches, melden Sie sich: [email protected] oder 0472 08 24 20.

mpi