Einbrüche in Natz und Elvas: 3 Männer kommen mit der Dämmerung

Der erste Einbruch: Sogar den Ehering nahmen sie mit

Um 18.30 Uhr in Natz, um 20.30 Uhr in Elvas

Das erste Mal schlugen sie in einer Reihenhaussiedlung in Natz zu: Die Bewohnerin hatte das Haus um 16.15 Uhr verlassen. Als sie um 17.30 Uhr zurückkehrte, war das gesamte Gebäude durchwühlt – vom Keller bis zum Dachboden. Geld und Schmuck nahmen die Täter mit.Der nächste Einbruch wurde eine Stunde später gemeldet, wieder in Natz. Um 20.30 Uhr schließlich der dritte Einbruch, diesmal in einem Haus im Dorf Elvas: Fußspuren im Schnee zeigten den Weg, den die Einbrecher genommen hatten.„Ich war am Mittwoch zwischen 16.15 und 17.30 Uhr in der Nachbarschaft, um einen Geburtstag zu feiern. Als ich zurückkam, war das ganze Haus durchwühlt“, berichtet die Frau, die mit ihrer Familie in einem Reihenhaus in der Siedlung Salzis in Natz wohnt und anonym bleiben möchte. Sie schlug sofort Alarm.„Weil wir im Erdgeschoss alle Raffstores geschlossen haben, sind die Einbrecher auf einen Baum geklettert, um auf unseren Balkon im ersten Sock zu gelangen“, berichtet die Frau. Dort stemmten die Diebe die Balkontür auf. „In den 4 Stockwerken unseres Hauses rissen sie systematisch alle Schubladen und Schränke auf – vom Dachboden bis zum Keller. Sie suchten selbst in der letzten Ecke des Dachbodens“, berichtet die Mutter. Dabei hatten es die Täter auf Goldschmuck und größere Geldbeträge abgesehen. „Die Spende, die ich auf dem Schrank für die Musikkapelle vorbereitet hatte, ließen sie liegen. Dafür suchten sich größere Beträge und gezielt nach Goldschmuck. So haben sie auch den Ehering meines Mannes mitgenommen. Wir sind seit einem Jahr verheiratet“, erzählt die Frau.Vermutlich wurden die Täter gestört, als sie den Keller durchstöberten. Sie öffneten Raffstore und Tür zum Garten im Erdgeschoss und flüchteten über 2 Gärten der Nachbarn. Dabei hinterließen 3 Täter Fußspuren im Schnee.„Wir alle haben nach den vielen Einbrüchen des vergangenen Monats große Angst“, berichtet die Frau. Allein bei einer Nachbarin sei 2 Mal innerhalb weniger Wochen versucht worden, das Haus aufzubrechen.Um 18.30 Uhr ein zweiter Einbruch in einem Haus in Natz gemeldet und um 20.30 Uhr ein weiterer in Elvas. Beides Mal suchten die Übeltäter nach Bargeld und Schmuck und wurden zum Teil fündig. Ein Augenzeuge soll 4 Männer bemerkt haben, die sich eilig vom Tatort in Natz entfernt haben.Carabinieri, Polizei und Stadtpolizei suchten am Mittwoch die ganze Nacht nach den Übeltätern – ergebnislos.Die Ermittlungen der Kriminalabteilung der Carabinieri Brixen und der Carabinieri Schabs laufen seit den ersten Einbrüchen in Kooperation mit der Polizei und der Ortspolizei auf Hochtouren. Die Ordnungskräfte legen besonderes Augenmerk auf das Hochplateau, wo sie auch in Zivil auf Streife sind.„Die Bevölkerung ist dennoch beunruhigt“, sagt Bürgermeister Alexander Überbacher. Er stehe in regelmäßigen Kontakt mit den Ordnungskräften, die sehr bemüht seien. „Doch es ist für sie schwierig, genau dort zu sein, wo etwas passiert“, sagt er.Angst mache der Bevölkerung auch die Skrupellosigkeit der Täter. „Die Einbrecher gehen aus einem Haus heraus und ins nächste hinein“, sagt Überbacher. Aus diesem Grund haben sich in Raas Bürger zusammengetan, um nach der Dämmerung im Dorf präsent zu sein. Sie hoffen, dass sie dadurch die Einbrecher abschrecken oder vertreiben. Erst kürzlich haben 3 Einbrecher die Gemeinde Nals im Etschtal unsicher gemacht: Mehrere Bürger hatten Einbruchsversuche gemeldet. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Auch aus dem benachbarten Terlan wurden vor wenigen Tagen mehrere Einbrüche gemeldet.