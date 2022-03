Das Unglück geschah gegen 11.45 Uhr. Ein Radfahrer kam in Graun in der Gemeinde Kurtatsch zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Der 1966 geborene Einheimische blieb bewusstlos am Boden liegen.Kurze Zeit später trafen die alarmierten Rettungskräfte des Weißen Kreuzes und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 1 am Unfallort ein. Der Verletzte wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus geflogen.Die Carabinieri von Kurtatsch haben die Ermittlungen aufgenommen.