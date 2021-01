Einsatzkräfte suchen weiter nach Perselli und Neumair

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Laura Perselli und Peter Neumair sind seit dem 4. Jänner 2021 spurlos verschwunden. Auch 4 Wochen nach ihrem Verschwinden fehlt immer noch jede Spur der beiden. Am heutigen Sonntag wurde die Suche nach den Vermissten wieder aufgenommen.Im Einsatz standen die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, die Freiwilligen Feuerwehren von Pfatten, Leifers und Branzoll, sowie die Berufsfeuerwehr von Bozen.Am Sonntag kam neben 4 Booten auch erstmals ein EchoBoat, welches für hydrografische Vermessungsanwendungen verwendet wird, zum Einsatz.Benno Neumair, Sohn des verschwundenen Bozner Ehepaares Laura Perselli und Peter Neumair, muss unterdessen weiterhin im Gefängnis bleiben. (STOL hat berichtet) Wer Benno Neumair ist, lesen Sie hier. Wie berichtet , wurde Neumair am späten Donnerstagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung und Verbergens der Leichen festgenommen. Er war der letzte, der seine Eltern in der Wohnung in der Bozner Runkelsteiner Straße gesehen hat.Es gibt einige Unklarheiten in den Aussagen des Mannes. Im Alibi Neumairs gibt es nämlich eine Lücke von 40 Minuten. Wie er die erklärt, lesen Sie hier.

jot