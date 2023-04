„Eisacktaler Kost“ feiert Abschluss

Neben dem Rückblick auf die 51. Ausgabe der ältesten Spezialitätenwoche Südtirols wurde bereits am neuen Konzept und an neuen Ideen gearbeitet. Für das kommende Jahr haben sich die teilnehmenden Gastwirtinnen und Gastwirte einiges einfallen lassen, heißt es in einer Aussendung des HGV.Die Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten im Eisacktal und Wipptal soll noch mehr in den Vordergrund rücken und durch weitere Partner verstärkt werden. Des Weiteren will man ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in den teilnehmenden Gastbetrieben auch unter dem Jahr anbieten.Im Rahmen der Abschlusssitzung erhielten die Gastwirte eine Führung durch die Brimi, einer der führenden Mozzarellahersteller Italiens, und bekamen einen Einblick in die Herstellung, die Prozesse und die Vielfalt der Produkte, ein breites Sortiment an Frischkäsespezialitäten und anderen Milch- und Milchprodukten.Abschließend wurde das Produktsortiment der Brimi Mozzarella kennengelernt und bei einer Vergleichsverkostung der unvergleichliche Geschmack erlebt. Der Tag klang in gemütlicher Runde im Restaurant arbor in Sterzing aus.