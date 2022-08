Eltern retten ihrer Flavia (10) das Leben: „Beherzt zugepackt“ Eltern retten ihrer Flavia (10) das Leben: „Beherzt zugepackt“

Flavia, 10 Jahre alt, leuchtende Augen und ein bestechendes Lächeln, hat seit sie ein kleines Kind ist einen Herzschrittmacher. Sie kennt sich also aus mit Herausforderungen durch ihr Herz. Was sie aber zu Pfingsten in Niederdorf erleben musste, war neu und so nicht vorhersehbar.