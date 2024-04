Entkommener Einbrecher doch noch geschnappt

Bereits am 12. August war der 32-Jährige in das Restaurant „Braceria Pizzeria Lu“ in der Drususstraße in Bozen eingebrochen: Um 1.40 Uhr ging im Lokal plötzlich die Alarmanlage los. Die Betreiber wählten umgehend den Notruf. Außerdem verständigte die Besitzerin einen Carabiniere, den sie persönlich kannte.Dieser hatte sich gerade in der Nähe befunden und begab sich sofort zum Einsatzort. Dort konnte er noch mit Ansehen, wie der Verdächtige auf einem Fahrrad die Flucht ergriff.Aufgrund der Beschreibungen des Carabiniere und weiterer Anhaltspunkte ist es den Carabinieri nun gelungen, den 32-jährigen Nicht-EU-Bürger als Täter zu identifizieren. Der Mann ist mehrfach vorbestraft.Bei seinem Einbruch in das Restaurant soll er rund 130 Euro Bargeld, sowie weitere Gegenstände von geringem Wert gestohlen haben.Der Kommandant der Carabinieri von Bozen , Stefano Esposito Vangonge, betont in diesem Zusammenhang: „Rufen Sie die Notfallnummer 112 a und zeigen Sie Straftaten an. Sie sind nicht allein: Die Carabinieri sind stets bereit zu helfen.“