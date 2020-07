Eppan: 15 Hunde legen Rettungshundeprüfung ab

In Rungg in der Gemeinde Eppan haben am Samstag 15 Hunde der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehren die Rettungshundeprüfung abgelegt. 14 der teilnehmenden Tiere haben bestanden.