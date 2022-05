Erhebung: Zahl der Wölfe in Südtirol stark angestiegen

Laut neuesten Zahlen steigt die Zahl der Wölfe in Italien deutlich an. Den größten Zuwachs gibt es dabei in den Alpen, also auch in Südtirol. Insgesamt sollen derzeit laut dem Institut für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) rund 3300 Wölfe in Italien leben – davon 950 in den Alpen.