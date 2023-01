„Erhöhung der Rente reicht nicht aus, Ältere von Armut bedroht“

Immer mehr ältere Menschen suchen um Zuschüsse an

Alfred Ebner

„Anzahl der Berechtigten für Sozialleistungen ausweiten“

Wie der Gewerkschafter Ebner in betont, gleiche die Erhöhung der Renten um 7,3 Prozent den Kaufkraftverlust bei den von den älteren Menschen am meisten genutzten Konsumgütern nicht aus: Lebensmittel und Energie sind weit über 10 Prozent gestiegen.Deshalb wenden sich immer mehr ältere Menschen an die Schalter der Gewerkschaften, um Zuschüsse der öffentlichen Hand zu beantragen.„Die einzig mögliche Antwort besteht darin, die Anzahl der Bürger, die Anspruch auf Sozialleistungen haben, auszuweiten und auf weitere Einmalzahlungen zurückzugreifen, während man auf die strukturellen Eingriffe wartet, die mit einer Steuer- und Rentenreformen beginnen sollten“, so Ebner.Als mögliche Lösung weist Ebner auch auf die Verwendung höherer Mehrwertsteuereinnahmen als Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen hin.Nicht nur die Lebensmittel und Strom sind letzthin teurer geworden, auch der Benzin- und Dieselpreis wieder angestiegen. Mehr dazu lesen Sie hier.