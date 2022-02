Ermittlungen in Bozen: „Radikalisierter“ Häftling in Frankreich gefasst

Der 40-jährige Hassin Kalifi, der am 11. Jänner in Avellino in der Region Kampanien aus dem Gefängnis geflohen war, ist in Metz in Frankreich festgenommen worden. Gegen Kalifi hatte die Staatsanwaltschaft Trient nach Ermittlungen der Bozner Quästur einen Europäischen Haftbefehl wegen Drogendelikten erlassen.