„Erneuerbare Energien sind der Ausweg aus der aktuellen Krise“

„ Je mehr Energie wir hingegen selbst erzeugen und je effizienter unsere Systeme sind, desto mehr Wirtschaftsleistung und dementsprechend Mehrwert haben wir in Südtirol. ” — Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie von Eurac Research

„ Wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen in Italien wichtige Projekte auf die lange Bank geschoben oder abgelehnt werden, kann man sich wirklich nur die Haare raufen. ” — Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie von Eurac Research

„ Die Gasspeicher in der EU sind ziemlich voll – in Italien über 80 Prozent. Angst und Spekulation auf dem Markt sind das weit größere Problem als der effektive Gasmangel. Das bedeutet, eigentlich haben wir eine Energie-PREIS-Krise. ” — Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie von Eurac Research

„ Ich bin von Grund auf optimistisch und denke, dass wir in 10 Jahren auch positive Seiten in der aktuellen Krise sehen können und ein stärkeres Italien und ein stärkeres Europa haben werden als heute. ” — Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie von Eurac Research

Wolfram Sparber: Südtirol war in Bezug auf diese Thematik in den vergangenen Jahren sehr aktiv: Die Nutzung von Biomasse ist wesentlich verbreiteter als im Rest von Italien. Zusätzlich hat Südtirol deutlich mehr Fernwärmesysteme (rund 80 Fernwärmesysteme bei 116 Gemeinden). Damit ist Südtirol auf jeden Fall weniger abhängig vom Gas als andere italienische Regionen. Dennoch gibt es viele Wohnungen in Südtirol, die mit Gas beheizt werden. Dass Heizungen in Privatwohnungen abgedreht werden, denke ich nicht. Die aktuelle Situation ist aber ein deutlicher Weckruf, dass wir uns in der Vergangenheit zu stark in die Abhängigkeit von einem einzigen Gas-Lieferanten treiben gelassen haben. Zudem zeigt sie uns, dass wir in Bezug auf erneuerbare Energien und Klimaschutz zu wenig getan haben, obwohl wir seit 10 Jahren darüber sprechen.Sparber: Rein physikalisch gesehen, kommt der Strom direkt aus dem nächsten Kraftwerk - in Südtirol also naheliegender Weise aus einem Wasserkraftwerk. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht: Südtirol ist Teil des gesamtstaatlichen italienischen Strommixes. Dieser besteht zu rund 45 Prozent aus Gas, 12 Prozent Kohle, einiges an erneuerbaren Energien (Wasser- und Windkraft sowie Photovoltaik) und rund 10 Prozent an Importen aus verschiedenen Nachbarländern. Zusätzlich hängt der Strommix in den Privathaushalten davon ab, ob die Verbraucher gezielt grünen Strom kaufen. Davon kann nur so viel verkauft werden, wie effektiv vorhanden ist. Insofern ist die Produktion von grünem Strom, an die Nachfrage gekoppelt.Sparber: Man muss zwischen Strom und Energie unterscheiden. Am meisten Energie verbrauchen wir in Südtirol in den großen Sektoren Verkehr, Heizung, Industrie und schließlich in Haushalten, öffentlichen Einrichtungen, Schulen und ähnlichem. Je nach Sektor wird primär eine andere Form von Energie verbraucht: Sprit im Verkehr, Biomasse und Gas beim Heizen, Strom in den Haushalten, in der Industrie, dort macht auch Gas einen großen Teil des Energiemixes aus. Daher ist Südtirol auf Energieimporte angewiesen, vor allem bei Öl und Gas. Diesen Umstand bekommen derzeit Verbraucher auf ihren Rechnungen zu spüren. Auch deshalb macht es Sinn, sich von fossilen Energiequellen zu lösen: Wenn Südtirol Treibstoff und Gas im Wert von mehreren 100 Millionen Euro im Jahr einkauft, besteht praktisch kein Mehrwert für das Land. Im Gegenteil: Südtirol hat sogar die Nachteile durch Emissionen und Schadstoffe. Je mehr Energie wir hingegen selbst erzeugen und je effizienter unsere Systeme sind, desto mehr Wirtschaftsleistung und dementsprechend Mehrwert haben wir in Südtirol. Es geht also nicht darum, wie viel das Land für Energie ausgibt, sondern für welche Art von Energie. Natürlich ist das kein Umstieg von heute auf morgen. Wir sind es gewohnt, mit Benzin- oder Dieselautos durch die Gegend zu fahren, in viele Fällen haben wir eine Gasheizung im Keller und so weiter.Sparber: Es sind natürlich viele Schritte, die man nicht alle auf einmal gehen kann. Zudem ist der Spielraum für Südtirol in einigen Aspekten begrenzt und Entwicklungen müssen zunächst auf staatlicher Ebene angestoßen werden. Zunächst muss die Stromproduktion nach Italien zurückgeholt werden. Dafür ist es notwendig, die Erzeugung erneuerbarer elektrischer Energie massiv auszubauen. Bisher war das Problem nicht, dass es zu wenig Interessenten gegeben hätte, die in Anlagen für erneuerbare Energie investieren möchten, sondern dass die Genehmigungsprozesse dermaßen lang sind, dass Italien in diesem Bereich kaum vorwärts gekommen ist. Vor einigen Monaten etwa ist in Taranto der erste italienische Offshore-Windpark ans Netz gegangen, der mit 30 Megawatt nicht einmal besonders groß ist – der Genehmigungsprozess hat 12 Jahre gedauert. Da brauch man sich nicht wundern, wenn Entwicklung nur sehr langsam von Statten geht. Dabei handelt es sich um ein rein bürokratisches Problem, nicht etwa um technische oder finanzielle Fragen. Genehmigungsprozesse für erneuerbare Anlagen müssen also auf nationaler Ebene massiv beschleunigt werden. Es muss völlig klar sein, auf welchen Flächen es erlaubt ist, Anlagen zu errichten, um einen zügigen Bau zu ermöglichen. Das gilt auf der großen genauso wie auf der kleinen Ebene: Egal ob es sich um einen großen Windpark oder um die Photovoltaikanlage auf einem privaten Wohnhaus handelt. Die Schweiz beispielsweise hat ein sehr klares Reglement geschaffen, das den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Energien sehr vorangetrieben hat.Sparber: Wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen in Italien wichtige Projekte auf die lange Bank geschoben oder abgelehnt werden, kann man sich wirklich nur die Haare raufen. Das Hauptproblem liegt in einer höchst komplizierten italienischen Genehmigungsprozedur: Genehmigungen müssen von den unterschiedlichsten Stellen – Staat, Region, Provinz, Gemeinde – eingeholten werden. Während man auf die eine Genehmigung wartet, ist eine andere schon wieder verfallen. Technik, die genehmigt wurde, ist bereits veraltet, wenn der Genehmigungsweg fertig durchlaufen wurde und es müssen wieder neue Genehmigungen eingeholt werden. Diese enormen Schwierigkeiten schrecken private Akteure ab, die in erneuerbare Energien investieren möchten und so Arbeitsplätze, energetische und damit politische Unabhängigkeit schaffen würden. So kommt man dann in eine Situation, wie wir sie heute haben: Um sich aus der Abhängigkeit von Russland zu lösen pilgert Italien nach Katar, Libyen, Ägypten oder Nigeria – und bleibt weiter abhängig von anderen Staaten, auf deren Stabilität wir uns nicht verlassen können und die keine Rechtssicherheit bieten. Sicherheit gibt es erst, wenn der Staat selber produziert. Damit holt er auch die Wertschöpfung und den Mehrwert ins Land. Gleichzeitig würde Italien ein Signal in die Welt senden: Auch in einem entwickelten Energieland kann es eine billige Industrieproduktion geben, die aber vor allem auch umweltfreundlich ist. Das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Für mich ist es absolut unverständlich, warum die Politik in den vergangenen Jahren in Bezug auf diese Thematik so wenig sensibel war.Sparber: Italien hat eine lange Historie in Sachen Automobilindustrie, mit bekannten Marken, die nicht damit geglänzt haben, wenn es um schnelle Transformation und Innovation geht. Dem ist die Politik gefolgt und hat eher versucht, das Bestehende zu schützen, als Innovation zu fördern. Das Problem dabei ist: Innovation passiert, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob sie bei uns passiert oder irgendwo anders. Tesla hat entschieden ein Werk in Berlin zu eröffnen und damit 10.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Warum in Berlin und nicht in Mailand oder Turin? Das sind Gelegenheiten, die wir verpassen, weil wir in Italien keine guten Rahmenbedingungen für Innovation schaffen. Auch für Südtirol bietet E-Mobilität eine große Chance: Über die Hälfte der Emissionen in unserem Land stammen aus dem Verkehr. Also müssen wir am Verkehr arbeiten, wenn wir unsere Emissionen eindämmen wollen. Der öffentliche Personennahverkehr wurde zwar ausgebaut, wir haben aber gesehen, dass es kaum möglich war, massive Zuwächse zu erreichen. Dennoch ist es wichtig weiter in den Ausbau zu investieren, der neben Emissionen auch die Verkehrsbelastung reduziert. Über E-Mobilität aber können laut uns vorliegenden Daten, die Emissionen wesentlich schneller gesenkt werden. Gleichzeitig könnten diese Fahrzeuge mit Energie betrieben werden, die in Südtirol erzeugt wird. In einem zukünftigen Szenario könnte eine Familie in Südtirol ihr E-Auto mit Strom aufladen, der durch die Photovoltaikanlage auf dem Hausdach erzeugt wird und damit emissionsfrei durchs Land fahren. Ein weiteres Plus: Jeder weiß genau, wie viel ihn diese Energie auch in der Zukunft kosten wird, weil sie unabhängig ist von äußeren Faktoren, wie etwa einem Stopp der Öl- oder Gaslieferung aus dem Ausland. Dies nutzen bereits einige Südtiroler Familien heute, es ist im Moment aber noch eher die Ausnahme als der Standard.Sparber: Die aktuelle Situation ist Fortschritt und Rückschritt zugleich. Es ist kaum ein Problem, wenn ein Kohlekraftwerk, das nach 30 Jahren Betrieb ausgeschaltet werden sollte, nun doch noch 2 oder 3 Jahre weiterläuft. Deutlich kritischer finde ich es, wenn jetzt neue Gaspipelines nach Algerien, Zypern oder Israel gebaut werden. Diese Projekte kosten Milliarden, die über mehrere Jahre investiert werden und niemand macht ein Investment, ohne nachher Geld verdienen zu wollen. Das geschieht solange Gas durch diese Pipelines läuft. Man muss klar unterscheiden zwischen Investitionen, die uns kurzfristig durch die aktuelle Notsituation helfen sollen und Investitionen, die richtungsweisend für die Zukunft sind. Langfristig wollen wir uns nicht in eine Gasabhängigkeit von Israel, Libyen oder anderen Staaten bringen, sondern unsere Energie selber produzieren. Also muss langfristig in diesen Bereich investiert werden.Sparber: Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eigentlich keine Gas-Krise im engeren Sinne: Mir ist keine Industrie in Italien bekannt, die schließen musste, weil sie kein Gas mehr geliefert bekommt. Viele beschweren sich zurecht, weil Energie so teuer ist, aber es gibt keinen Haushalt, in dem der Gasherd nicht mehr aufgedreht werden kann. Also ist im Moment eigentlich genug Gas vorhanden: Die Gasspeicher in der EU sind ziemlich voll – in Italien über 80 Prozent. Angst und Spekulation auf dem Markt sind das weit größere Problem als der effektive Gasmangel. Das bedeutet, eigentlich haben wir eine Energie-PREIS-Krise. Daher wäre eine europäische Oberpreisgrenze beim Gas sehr sinnvoll. Damit könnte man die Spekulation in Grenzen halten. Ein weiteres wichtiges Thema ist Flüssiggas, damit kann Europa dem Rest der Welt zeigen, dass es die Möglichkeit hat, Gas von überall her zu importieren. Gleichzeitig sollten, wie bereits gesagt, erneuerbare Energiequellen effizient ausgeschöpft und massiv ausgebaut werden.Sparber: Europa arbeitet seit vielen Jahren daran, die Energieinfrastruktur stärker zu vernetzen. Beim Strom sind wir da schon relativ weit und es werden ständig weitere Hochspannungstrassen gebaut - auch hier in Südtirol. Weniger ausgebaut ist hingegen die Gasinfrastruktur innerhalb der EU. Es gibt zwar viele Pipelines, die von außen in die EU führen – denken wir an die Verbindungen der osteuropäischen Staaten mit Russland oder die Pipelines von Italien in Richtung afrikanische Länder – aber kaum Pipelines von einem europäischen Land ins andere. Deshalb ist ein Szenario, in dem sich EU-Staaten gegenseitig massiv mit Gas versorgen schwierig. Es gibt beispielsweise keine Pipeline, die über den Brenner führt und über die Italien Gas mit Österreich oder Deutschland austauschen könnte.Sparber: Ich glaube, die Situation ist von der reinen Versorgungsseite nicht so negativ, wie sie häufig dargestellt wird. Ich mache mir Sorgen, um die wirtschaftliche und soziale Situation. Die hohen Energiepreise haben massive Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher. Leider trifft es sozial Schwache und Unternehmen, die ohnehin schon Probleme haben besonders hart. Um die reine Liefermenge an Gas mache ich mir weniger Sorgen. Russland spielt natürlich mit diesem Hebel, aber es ist ja nicht so, dass von Russland ebenso viele Pipelines nach China oder Indien führen wie in die EU. Rund 85 Prozent seines Gases exportiert Russland nach Europa: Was sie nicht hierher liefern, liefern sie nirgendwo hin, weil ihnen dafür schlicht die nötige Infrastruktur fehlt. Damit ist Russland weiterhin daran interessiert, an Europa Gas zu verkaufen, weil es eine wesentliche Einnahmequelle ist. Zusätzlich wurde in Europa in den vergangenen Monaten an einer massiven Differenzierung bei den Gaslieferungen gearbeitet.Sparber: Ich hoffe, dass wir nicht weiterhin mit denselben Problemen konfrontiert sein werden. Dafür muss Italien konsequent sein in der Umsetzung, das geschieht momentan leider nur zum Teil. Die Regierung Draghi hat zwar in vielerlei Hinsicht gut gearbeitet, eine Beschleunigung bei den Genehmigungsprozessen für erneuerbare Energieanlagen ist aber leider weiterhin nicht in Sicht. Bei den ganzen Notfallmaßnahmen wäre es unbedingt notwendig gewesen, auch in dieser Hinsicht aktiv zu werden. Ich hoffe, dass die nächste Regierung diese Thematik in die Hand nehmen wird, egal aus welchen politischen Kräften sie auch zusammengesetzt sein möge. Ich bin von Grund auf optimistisch und denke, dass wir in 10 Jahren auch positive Seiten in der aktuellen Krise sehen können und ein stärkeres Italien und ein stärkeres Europa haben werden als heute. Die aktuelle Situation ist politisch und klimatisch ein Weckruf, dass wir sowohl in der Energieproduktion als auch in der Wertschöpfung wesentlich autarker und damit unabhängiger werden müssen.