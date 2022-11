Erneut Schaf neben Wohnhäusern totgebissen

Nur 20 Meter neben den Wohnhäusern wurde am Samstag ein totgebissenes Schaf gefunden.

Erst am Freitag wurde bekannt, dass in Prags mitten im Dorf 4 Wölfe ein 10 Monate altes Kalb zerfleischt haben (hier lesen Sie mehr dazu). Bereits 2 Tage davor hat ein Wolf in Lappach ein 3 Wochen altes Kalb durch einen Kehlbiss getötet. Das Kalb wurde direkt neben dem Stall aufgefunden. Am Samstagfrüh wurde in Martell ein totgebissenes Schaf nur 20 Meter neben den Wohnhäusern aufgefunden. Ob auch in diesem Fall ein Wolf dafür verantwortlich, muss untersucht werden.