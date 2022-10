Erst goldener Oktober, dann Regen und wieder Sonne

„Das ist der #GoldeneOktober in Südtirol. 26 Grad werden zur Stunde in Bozen und Meran gemessen, damit gibt es im Etschtal sogar einen offiziellen #Sommertag (über 25°),“ erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin am gestrigen Samstagnachmittag auf Social Media. Am heutigen Sonntag präsentierte sich das Wetter jedoch von einer anderen Seite: Eine Spur kühler, viel Nebel und Wolken.Auch der Montag beginnt stark bewölkt. „Tagsüber lockern die Wolken auf und zeitweise scheint die Sonne“, meldet der Landeswetterdienst. Am Nachmittag und Abend können einzelne Regenschauer entstehen.Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bringen laut Prognosen recht sonniges Wetter, gebietsweise beginnen die Tage mit Hochnebelfeldern.