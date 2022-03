Erste Flüchtlinge aus Ukraine für heute in Südtirol erwartet

Wie viele Flüchtlinge heute nach Südtirol kommen werden, sei aber noch unklar. Viele Flüchtlinge würden in Grenznähe bleiben wollen, weil sie auf eine unmittelbare Rückkehr in die Ukraine hoffen, schreibt Ausserdorfer in den sozialen Medien.„Andere Stimmen erklären, dass ab Samstag große Ankünfte an Flüchtlingen in Mitteleuropa zu erwarten sind.“

