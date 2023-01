Es bleibt schön und kalt – Lawinengefahr in den Dolomiten und am Ortler

Lawinengefahr in einigen Gebieten erheblich

„Seit gestern ist die Sonne zurück und sie bleibt heute und die nächsten Tage. Nur manchmal ziehen einige Wolken durch“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Weil die Nächte klar werden, wird es in den kommenden Tagen auch zunehmend kalt. So wurden am heutigen Donnerstagmorgen in Sexten minus 18 Grad gemessen. Das sei aber für diese Jahreszeit normal, sagt Peter. „Der Jänner ist eben der kälteste Monat im Jahr.“Im Norden des Landes wird es wieder windiger. Aber so stark wie am vergangenen Wochenende wird der Wind nicht, meint der Meteorologe.Das schöne Wetter lockt viele Menschen in die Berge zum Skifahren oder Schneeschuhwandern. Die Lawinengefahr ist aber nicht zu unterschätzen. „Die aktuelle Lawinensituation erfordert Vorsicht und Zurückhaltung“, heißt es im Lawinenreport der Europaregion.Die Warnung betreffe vor allem die Gebiete in den Dolomiten und in der Ortlergruppe. Dort herrsche Lawinenwarnstufe 3, also erheblich. Auch im Trentino ist die Lawinengefahr in manchen Gebieten gleich hoch, so der Report.„Mit Neuschnee und teils starkem Wind entstanden teils große Triebschneeansammlungen. Die frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen können an allen Expositionen von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, besonders im Bereich der Waldgrenze und oberhalb der Waldgrenze. Diese Gefahrenstellen sind teils überschneit. Lawinen sind meist mittelgroß“, so der Lawinenreport.