Es geht nicht nur bergab

Dieses Silvester war irgendwie seltsam, oder? Entweder es kam keine richtige Feierlaune auf oder man hat besonders über die Stränge geschlagen - um zu vergessen. Verantwortlich in beiden Fällen ist dieses verdammte Jahr: 2022.Schon 2020 und 2021 waren Jahre, die wir am liebsten aus unserem Gedächtnis gestrichen hätten. 2022 sollte endlich alles besser werden, schließlich haben wir uns das verdient, nach 2 Jahren der Krise und Entbehrungen. Doch 2022 hat uns eiskalt enttäuscht.Bereits am 24. Februar war klar, dass 2022 kein gutes Jahr werden würde. Auf den russischen Einmarsch und Putins Gräueltaten in der Ukraine folgte der Wettlauf auf die weltweiten Energiereserven und die Angst vor einem kalten Winter.Die Sommermonate mit extremer Dürre in ganz Europa haben uns gezeigt, wie nahe die Klimakrise mit all ihren negativen Folgen bereits vor unserer Türschwelle steht. Als die Rekordinflation im Herbst die Lebenshaltungskosten in schwindelerregende Höhe getrieben hat, wurde uns klar, dass die fetten Jahre vorbei sind und in Zukunft wohl vieles nicht mehr geht, was früher ganz normal war.Es geht bergab mit der Welt. Dieses Gefühl hat sich 2022 beim Blick auf internationale Schlagzeilen immer wieder breitgemacht. Schaut man aber genauer hin, dann hatte auch 2022 einiges zu bieten, was Hoffnung macht; was zeigt, dass wir Krise können und dass es Lösungen gibt, für die großen Probleme der Menschheit.Die Schrecken der Pandemie haben wir in diesem Jahr endgültig hinter uns gelassen. Auch dank der wissenschaftlichen Glanzleistung angepasster Impfstoffe, ist das Virus inzwischen endemisch geworden und konnte unser Gesundheitssystem nicht mehr aus der Bahn werfen.Die heraufziehende Rezession konnte unsere Wirtschaft nicht in die Knie zwingen. Trotz einer Wirtschaftskrise, wie wir sie seit 15 Jahren nicht mehr erlebt haben, hatten in Südtirol noch nie so viele Menschen eine Arbeit wie im Jahr 2022.Der Westen steht zusammen und hat bewiesen, dass er vor Despoten wie Wladimir Putin nicht zurückschreckt. Kein Experte war davon ausgegangen, dass die Ukraine dem russischen Angriff so lange Stand halten und sogar Gebiete zurückgewinnen könnte. Europa hat gezeigt, dass es – wenn auch unter einiger Anstrengung – auch ohne russisches Gas geht.Forschern in den USA ist es gelungen, in einem experimentellen Fusionsreaktor mehr Energie zu erzeugen, als sie hineinstecken mussten. Dieser wissenschaftliche Durchbruch zeigt, dass die Hoffnung auf eine saubere Energiequelle schon bald kein ferner Traum mehr sein muss.Das neue Jahr ist nun eine Woche alt und deutet darauf hin, dass auch 2023 nicht alles gut werden. Obenstehende Meldungen zeigen aber, dass es nicht nur bergab geht mit der Welt und dass wir mit den Herausforderungen fertig werden können, vor die sie uns stellt. Auf ein gutes 2023!